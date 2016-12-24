В Саранске жильцы многоквартирного дома обратились в Народный фронт с мусорной проблемой

Жильцы многоквартирного дома №149 на улице Республиканская в Саранске обратились в Народный фронт с просьбой о помощи в решении мусорной проблемы. У горожан на специально оборудованной площадке отсутствуют контейнеры для сбора мусора, но жильцы близлежащих домов по привычке продолжают выбрасывать отходы на пустующее место. Птицы и бродячие собаки роются в этой свалке и разносят мусор по всей окрестности, создавая санитарные риски для жителей.

Неоднократные обращения жильцов дома к региональному оператору по обращению с отходами не помогли решить проблему. Людям отвечают, что мусороуборочные машины не могут подъехать к площадке из-за большой массы техники, и рекомендуют обратиться в свое домоуправление.

Однако команда Народного фронта лично убедилась, что крупногабаритные машины беспрепятственно подъезжают к заброшенной мусорной точке. Более того, в непосредственной близости от места, где образовалась свалка, находится 20 мусорных баков, которые регулярно обслуживаются.

«Мы не понимаем, почему наши обращения игнорируются, когда решение проблемы так близко. Мы просто хотим жить в чистом районе», – говорят жильцы дома.

Народный фронт призывает администрацию городского округа Саранск и оператора по обращению с отходами Республики Мордовия вернуть мусорные баки на оборудованную контейнерную площадку у дома № 149 на улице Республиканская.