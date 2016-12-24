В Мордовии 22-летнего предпринимателя уличили в хищении 500 тысяч рублей из гранта на развитие вейкбординга

Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено в отношении 22-летнего индивидуального предпринимателя, деятельность которого связана с прокатом и арендой товаров для отдыха и спорта. По информации МВД по РМ, преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в августе 2023 года молодой человек обратился в Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ с целью получения гранта для популяризации вейкбординга (это катание на специальной доске за катером на тросе).

Полученные в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» 500 тысяч рублей должны были пойти на приобретение трамплинов для вейк-парка, расположенного в одном из районов республики. Но ушлый товарищ решил потратить деньги на личные нужды, а хищение замаскировать подложным договор купли-продажи необходимого оборудования у индивидуального предпринимателя.

Для большего правоподобия он обратился к знакомому, который за вознаграждение из подручных средств и пластика изготовил ему макеты трамплинов для отчетности. Но эти конструкции были непригодны для реального использования.

В отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.