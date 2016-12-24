Россельхознадзор РФ: магазины торговой сети «Светофор» являются площадкой для сбыта фальсифицированной продукции

Территориальными управлениями Россельхознадзора продолжается мониторинг реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети «Светофор».

Как указывается в информации ведомства: «В феврале и марте текущего года в торговых точках указанной сети в ряде регионов страны зафиксированы: оборот фальсифицированных продуктов, грубые нарушения требований техрегламентов, ветеринарного законодательства и прослеживаемости.

Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети «Светофор» являются в России площадкой для сбыта фальсифицированной продукции».

Россельхознадзор приводит многочисленные факты реализации в торговой сети фальсифицированной продукции, в том числе на территории Мордовии.