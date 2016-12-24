В Саранске прикрыли работу магазина ритуальных услуг из-за негативного психологического воздействия на жильцов МКД

Репортер

В Октябрьском района Саранска в прокуратуру поступило коллективное обращение жителей многоквартирного дома, недовольных размещением в нем магазина ритуальных услуг.

В нежилом помещении для реализации покупателям были представлены образцы памятников, надгробий, оград и другая ритуальная атрибутика. Сотрудники надзорного ведомства установили, что такое соседство негативно влияет на психологическое состояние жителей дома, нарушает их право на благоприятную среду обитания и санитарно-эпидемиологическое благополучие.

С целью устранения нарушений законодательства прокуратура района обратилась в суд, исковые требования были удовлетворены – работа пункта приема и реализации ритуальных принадлежностей в многоквартирном доме была прекращена.

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