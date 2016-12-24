В Мордовии главный ветеринарный врач сельхозпредприятия заплатит штраф в 1,5 млн рублей по делу о коммерческом подкупе

Противоправная деятельность 41-летнего фигуранта уголовного дела летом прошлого года была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ. Главный ветеринарный врач коммерческой организации, занимающейся разведением крупного рогатого скота, обвинялся в коммерческом подкупе.

По данным следствия, в 2019-2023 он получил от представителей двух коммерческих фирм более 630 тысяч рублей за приоритетный отбор в качестве поставщиков необходимой фармацевтической продукции. Деньги за «плодотворное сотрудничество» перечислялись ветеринарному врачу на банковскую карту.

Суд определил мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 1 год.

Также в собственность государства будут обращены денежные средства, соответствующие размеру полученного коммерческого подкупа.