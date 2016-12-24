Роспотребнадзор по РМ рекомендует перед поездкой в район с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом сделать прививку

По данным ведомства, территория Мордовия не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, однако граничит с эндемичными регионами - Нижегородской и Ульяновской областями, что повышает риск заражения жителей республики клещевым вирусным энцефалитом.

В Роспотребнадзоре рекомендуют перед поездкой в район с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом сделать прививку - ее можно поставить в кабинете иммунопрофилактики Республиканской инфекционной клинической больнице.

Первые активные взрослые клещи появляются в конце марта-начале апреля. Численность клещей быстро увеличивается, достигая максимума к началу второй декады мая, и остается высокой до середины или конца июня, в зависимости от погоды.

Характерные ландшафты, где в середине апреля-начале июля численность клещей наиболее высока: лиственные леса, захламленные буреломом участки леса, овраги, долины рек, луга.