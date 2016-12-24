Мордовия вошла в ТОП-10 регионов России по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

В рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в Мордовии в 2024 году внедрен Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0).

Региональный экспортный стандарт 2.0. разработан АО «Российский экспортный центр» в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации.

Между АО «Российский экспортный центр» и Министерством промышленности, науки и новых технологий Мордовии заключено соглашение о реализации регионального проекта на территории региона. Также в республике разработаны «Стратегия по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Республике Мордовия до 2030 года», создан Экспортный совет при Главе Республике Мордовия и Управленческая команда по вопросам развития экспортной деятельности Республики Мордовия.

В рейтинге регионов по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 по итогам 2024 года Мордовия заняла 6 место из 85.

В 2025 – 2030 гг. реализация проекта будет продолжена.