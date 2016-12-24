Малый и средний бизнес Мордовии привлек 625 млн рублей в сфере науки и производства

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в прошлом году 52 представителя малого и среднего бизнеса обрабатывающего производства Мордовии привлекли 568 млн рублей. Еще 17 получателей господдержки, занимающиеся научно-технической деятельностью получили финансирование своего бизнеса в размере 57 млн рублей.

Всего в 2024 году субъекты МСП по всей стране получили суммарно более 334 млрд рублей господдержки. Свыше 14,6 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающих производств и научно-технической деятельности получили финансовую поддержку в рамках Национальной гарантийной системы, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

«Развитие отраслей экономики предложения – одна из стратегических целей, стоящих перед Корпорацией МСП до 2030 года. Промышленность и наука являются драйверами для других сфер, поэтому их развитие находится в числе приоритетов. При этом именно малый и средний бизнес демонстрирует максимальную адаптивность, необходимую сегодня для выполнения государственных задач», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Обо всех мерах поддержки, которые доступны малому и среднему бизнесу Мордовии, можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.