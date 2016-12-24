В Мордовии члены преступной группы осуждены за незаконную вырубку лесных насаждений в особо крупном размере

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществившей незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.

Установлено, что двое жителей Теньгушевского района, занимающиеся переработкой древесины в коммерческих целях, под покровительством государственного инспектора по охране леса в период с апреля 2021 по август 2022 годов совершили незаконную вырубку лесных насаждений объемом около 360 куб.м. В результате лесному фонду был причинен ущерб на сумму около 16 млн рублей.

В ходе расследования было установлено, что подельники распиливали незаконно заготовленную древесину на пилораме, принадлежащей супруге одного из них. В дальнейшем продавали ее, а доходы делили между собой.

На основании собранных УФСБ материалов МВД по РМ расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере). В счет возмещения ущерба на имущество фигурантов, в том числе пилораму, квартиру, автомобили и прицеп, общей стоимостью свыше 16 млн рублей наложен арест.

По приговору суда, организатору криминальной артели назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, двум его сообщникам - в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать наказание все трое будут в колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.