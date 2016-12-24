В Саранске владелец «Porsche Cayenne» выслушал приговор суда за использование заведомо поддельного водительского удостоверения

Осенью прошлого года в столице Мордовии в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Паутина» программный комплекс «Поток» выявлял на дорогах автомобили, внесенные в базу данных за различные нарушения ПДД.

По информации Госавтоинспекции республики, на улице Косарева экипаж ДПС остановил автомобиль «Porsche Cayenne» под управлением 46-летнего водителя. В ходе проверки было установлено, что мужчина использовал поддельное водительское удостоверение, так как сам лишен права управления транспортными средствами.

В отношении нарушителя были составлены административные протоколы, а в дальнейшем в суд направлены материалы по уголовной статье за оборот поддельных документов.

В Октябрьском суде Саранска автомобилисту за использование заведомо поддельного водительского удостоверения вынесли обвинительный приговор. С учетом ряда смягчающих обстоятельств, ему было назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.