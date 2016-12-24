В Саранске продавщица стала жертвой обмана на 2 миллиона рублей под предлогом замены бумажного медицинского полиса на электронный

В столице Мордовии 30-летняя продавец-кассир попала в «разработку» дистанционных аферистов. В результате безоглядной доверчивости к информации незнакомых телефонных собеседников женщина лишилась 2 миллионов рублей.

По информации МВД по РМ, по словам потерпевшей, еще в конце января ей позвонила неизвестная девушка, якобы из страховой компании. Она сообщила о необходимости замены бумажного медицинского полиса на электронный. Для этого требовалось продиктовать номер СНИЛСа.

Спустя некоторое время, по известному мошенническому сценарию, с продавщицей на связь вышел уже сотрудник портала Госуслуг. Он рассказал, что мошенники получили доступ к личному кабинету жительницы Саранска и могут оформить от ее имени кредиты. Для блокирования таких действий женщина выполнила указания подключившегося к спектаклю мнимого банковского служащего. Она оформила в банке займ и кредитную карту и перечислила на сторонние счета свыше 400 тысяч рублей.

А уже в конце февраля потерпевшую по телефону напугали известием, что ей нужно задекларировать имеющиеся наличные денежные средства в связи с проводимой проверкой и предстоящими обысками, которые могут закончиться конфискацией денег. Женщина сообщила, что хранит дома 1 миллион 570 тысяч рублей, которые она по указанию звонившего через банкомат также перечислила на безопасный счет.

После проведения финансовой операции злоумышленник прервал разговор, а потерпевшая рассказала обо всем супругу, который посоветовал обратиться в полицию. Ущерб, причиненный местной жительнице, составил 1 миллион 999 тысяч рублей.