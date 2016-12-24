Мордовия и Самарская область договорились о сотрудничестве регионов в сферах промышленной кооперации и культуры

На совещании в Правительстве Самарской области 14 марта состоялись переговоры Главы Мордовии Артёма Здунова и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В заседании также приняли участие представители делегации Мордовии и члены Правительства Самарской области. Стороны подвели предварительные итоги визита, а также обсудили перспективы расширения взаимодействия между регионами.

Вячеслав Федорищев, приветствуя членов делегации, отметил богатую историю взаимоотношений Самарской области и Республики Мордовия и выразил уверенность в укреплении сотрудничества.

«Мы с вами не так давно договорились, что обменяемся визитами, и вот уже сегодня большая команда правительства республики здесь работает вместе с нами, - обратился он к Артёму Здунову. – Что еще для нас важно – работает большая делегация бизнеса, по каждому из направлений сейчас проходят профильные встречи. У нас есть четкое понимание, что эти встречи должны быть продуктивны. Много проектов нам еще предстоит сделать вместе».

Руководитель Мордовии поблагодарил Вячеслава Федорищева за теплый прием и гостеприимство. Было отмечено, что регионы связывают давние дружеские добрососедские отношения – именно из Самарской области в начале прошлого века вышла инициатива о создании Мордовской автономии. Свыше 20 лет субъекты успешно работают в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве.

«Налажено четкое двустороннее взаимодействие, это дает свои результаты. Самарская область – один из основных потребителей продукции мордовских товаропроизводителей, - подчеркнул Артём Здунов. – В прошлом году в Самарскую область было отгружено продукции на сумму 12,4 млрд рублей. Будем наращивать эти объемы – расширять контрактацию и кооперацию, использовать возможности особой экономической зоны – это хороший инструмент».

В Самарской области востребована продукция промышленного комплекса Мордовии, перерабатывающей отрасли. Глава Мордовии отметил, что видит возможности для наращивания взаимного товарооборота.

Кроме того, Артём Здунов заявил, что у республики с Самарской областью большие планы по сотрудничеству в части культурного обмена. В ходе встречи было принято решение провести Дни мордовской культуры в регионе и организовать рабочий визит самарской делегации в Мордовию.