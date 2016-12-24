Народный фронт в РМ обратил внимание властей Саранска на «штрафную» работу светофоров в городе

На перекрестке пр. Ленина и ул. Васенко работа светофоров вызывает многочисленные жалобы водителей. На табло светофора отображаются 4 секунды до окончания интервала, в то время как секция светофора со стрелкой поворота направо уже горит красным. Это создает путаницу и ставит водителей в затруднительное положение, так как они рискуют получить совсем немаленький штраф за проезд на красный сигнал.

Помимо данного участка дороги, аналогичная ситуация сложилась с работой светофора и на перекрестке пр. Ленина и ул. Полежаева.

«Очень много жалоб от жителей города Саранска поступает на работу дополнительной секции на перекрестках», - отметила представитель Народного фронта в РМ Ольга Веретенникова

Общественники пообщались с водителями, которые подтвердили получение штрафов в такой неоднозначной ситуации. Несоответствие сигналов и таймера светофора создают недоразумения на дороге и приводят к крупным тратам автомобилистов.

Народный фронт обратился к городским властям с просьбой перенастроить работу светофоров на данных перекрестках, чтобы обеспечить синхронизацию световых сигналов и создать условия для безопасного дорожного движения.