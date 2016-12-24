Жителям Мордовии напоминают о правилах безопасности при обращении с газовым оборудованием в период паводка

По данным Мордовского ЦГМС, в конце марта в нашей республике ожидается весенний паводок. Как сообщили представители главного управления МЧС России по РМ, в зону подтопления потенциально попадают 54 населенных пункта, в которых располагаются больше 4,3 тыс. жилых домов. Спасатели внимательно следят за ситуацией и готовы к любому развитию событий.

Жильцам частных домов тоже стоит быть бдительными в этот период, особенно при обращении с газовым оборудованием, так как повышается риск возникновения аварийных ситуаций.

Чтобы избежать негативных последствий, в период паводка нужно следить за работающим газовым оборудованием, а если подача газа прекратится, немедленно перекрыть все краны перед приборами. Также необходимо сделать это при подтоплении дома, в том числе закрыв кран газопровода на вводе перед постройкой. После спада воды обязательно проветрить помещения и проверить, нет ли видимых повреждений на газопроводе или газовых приборах.

Если вы почувствовали запах газа, заметили повреждение наружных или внутренних газопроводов, обнаружили аварию при эксплуатации газораспределительных сетей и газового оборудования, немедленно обратитесь в аварийную газовую службу по телефону 104!