В Мордовии директор аграрной компании подозревается в присвоении и растрате имущества на сумму более 12 миллионов рублей

По информации МВД по РМ, преступная деятельность фигуранта дела была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Подозреваемый в крупной растрате местный житель уже заключен под стражу.

Следствие установило, что 35-летний директор аграрной компании в 2022 году в счет возмещения долгов акционерному обществу, учредителем которого является Республика Мордовия, передал зерно ячменя и пшеницы в количестве более 1393 тонн. При этом в соответствии с соглашением он хранил отступное зерно на своих складах и обязался обеспечивать его сохранность.

Но долги перед другими контрагентами заставили агрария устроить распродажу. Он реализовал кредиторам «заложенное» зерно, причинив ущерб бюджету республики на общую сумму свыше 12,5 миллионов рублей.

Недостача зерновых культур, доверенных подозреваемому на ответственное хранение, была выявлена в ходе выездной проверки.