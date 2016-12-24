На платформе «Содружество» стартовала регистрация для участия в V Международной олимпиаде по финансовой безопасности

С 1 по 30 марта на платформе «Содружество» пройдет регистрация на 1-й тур Отборочного этапа V Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проводится при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

Олимпиаде присвоен I уровень. Победители и призеры получают преимущества при поступлении в ведущие вузы России, а также предложения о прохождении практики и стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства от Росфинмониторинга, Банка России, ПАО «Промсвязьбанк», МУМЦФМ, ведущих финансовых организаций и партнеров.

К участию приглашаются российские школьники 8-10 классов и студенты 1-3 курсов бакалавриата, 1-4 курсов специалитета и 1-го курса магистратуры из России и зарубежных стран. Проверить свои знания в области финансовой безопасности могут также школьники и студенты Мордовии.

1-й тур Отборочного этапа состоится 31 марта по индивидуальному графику для каждой номинации. Участники, успешно справившиеся с олимпиадными заданиями Отборочного этапа, смогут соревноваться в следующих этапах. Зарегистрироваться на Отборочный этап: по ссылке.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года под патронажем Президента России и Правительства Российской Федерации. Организаторы: Минобрнауки России, Минпросвещения России, Росфинмониторинг и организации Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

За четыре года проведения Олимпиада объединила свыше 6 миллионов талантливых молодых людей из 36 стран. Проведение Олимпиады направлено на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от финансовой безопасности личности – к финансовой безопасности государства и содружества государств, а также минимизации рисков вовлечения молодежи в противоправные действия.

Подробная информация об Олимпиаде – на сайте https://rosfinolymp.ru/, платформе «Содружество» и сайтах организаторов.