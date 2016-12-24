Инвалид из Саранска благодаря прокуратуре вернет 226 тысяч рублей, затраченных на покупку льготного лекарства

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В Мордовии надзорное ведомство в судебном порядке добилось взыскания в пользу жительницы Саранска 226 тысяч рублей, затраченных на покупку льготного лекарства.
В ходе проведенной по обращению местной жительницы проверки сотрудники прокуратуры выявили нарушение ее прав на лекарственное обеспечение. Было установлено, что в связи с имеющимся заболеванием инвалид нуждается в лекарственной терапии, однако необходимым медикаментом своевременно не обеспечивалась, в связи с чем была вынуждена приобретать препарат за счет собственных средств.
Прокуратура внесла представление в региональное министерство здравоохранения, по результатам рассмотрения которого женщина также была обеспечена препаратом в необходимом количестве.
В ведомстве отмечают, что исполнение судебного акта о взыскании будет проконтролировано.
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