Инвалид из Саранска благодаря прокуратуре вернет 226 тысяч рублей, затраченных на покупку льготного лекарства

В Мордовии надзорное ведомство в судебном порядке добилось взыскания в пользу жительницы Саранска 226 тысяч рублей, затраченных на покупку льготного лекарства.

В ходе проведенной по обращению местной жительницы проверки сотрудники прокуратуры выявили нарушение ее прав на лекарственное обеспечение. Было установлено, что в связи с имеющимся заболеванием инвалид нуждается в лекарственной терапии, однако необходимым медикаментом своевременно не обеспечивалась, в связи с чем была вынуждена приобретать препарат за счет собственных средств.

Прокуратура внесла представление в региональное министерство здравоохранения, по результатам рассмотрения которого женщина также была обеспечена препаратом в необходимом количестве.

В ведомстве отмечают, что исполнение судебного акта о взыскании будет проконтролировано.