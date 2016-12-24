В Мордовии с 22 марта открывается любительская и спортивная охота на пернатую дичь

Репортер

По информации Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ, на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий Мордовии в марте откроется любительская и спортивная охота на пернатую дичь.

Охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток открывается с 22 марта и пройдет в течение 32 календарных дней непрерывно на всей территории охотничьих угодий республики.

Охота на водоплавающую дичь в западной зоне Мордовии также откроется с 22 марта и будет длиться в течение 10 календарных дней. В восточной зоне республики - с 5 апреля в течение 10 календарных дней.

Охота на боровую дичь в западной и восточной зонах осуществляется с 5 апреля в течение 10 календарных дней.

В Минлесхозе РМ для граждан в круглосуточном режиме действует телефон доверия 8-(8342) 23-41-50, по которому можно сообщить о фактах браконьерства.

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