В Мордовии региональное отделение «Единой России» сформировало очередной гуманитарный груз для бойцов СВО

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В сборе необходимых предметов одежды для раненых бойцов спецоперации, которые находятся в госпитале Курской области, приняли участие местные отделения партии, школы и детские сады, коллективы больниц и представители бизнес-сообщества республики. В кратчайшие сроки был сформирован гуманитарный груз общим весом более 1,5 тонн на сумму свыше 2 миллионов рублей.

Сообщается, что помощь будет доставлена в Курскую область в ближайшее время.

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