В Мордовии рыбный фермер отправится в колонию за хищение более двух миллионов рублей бюджетных средств

56-летний житель Саранска выслушал приговор суда за мошенничество в особо крупном размере. Его махинацию с государственной субсидией вскрыли сотрудники УЭБиПК МВД по РМ.

Следствие установило, что мужчина пытался провернуть фиктивную реализацию проекта по созданию фермы по разведению клариевого сома. В марте 2022-го он предложил своему знакомому оформить на себя ИП для получения гранта от Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ на создание такой фермы в Кочкуровском районе. И при этом пояснил, что сам подать заявку не может, поскольку ранее уже получил аналогичную субсидию.

Организатор мошеннической операции заверил, что все документы он подготовит сам. От новоявленного предпринимателя потребуется лишь согласие и подписи. Кроме того, он пообещал трудоустроить его в качестве рыбоведа и платить ему заработную плату.

После полученного согласия все было сделано в лучшем виде. В Минсельхоз РМ от имени нового фермера поступила соответствующая заявка, которая была одобрена. Позже на счет индивидуального предпринимателя была зачислена сумма около 3 миллионов рублей, из которых на приобретение оборудования и стройматериалов для фермы было потрачено менее 700 тысяч.

А спустя время в Минсельхоз РМ поступили отчетные документы с ложными данными о целевом расходовании всей полученной субсидии. В министерстве в бумагах не усомнились. В результате обвиняемый получил возможность распоряжаться остальными денежными средствами из субсидии в сумме более 2 миллионов рублей, которые были потрачены на личные нужды.

По информации МВД по РМ, вину в содеянном фигурант дела признал полностью. Приговором суда с учетом ранее совершенного преступления ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.