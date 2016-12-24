Школьники Мордовии могут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству

С 4 марта по 3 апреля на образовательной платформе Учи.ру проходит Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников 1–11 классов. В этом году к соревнованию впервые присоединятся ученики 10–11 классов.

Олимпиада организована Национальными приоритетами, Банком России, Министерством финансов России, Министерством экономического развития России и образовательной платформой Учи.ру в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие проходит при поддержке общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

В ходе олимпиады школьники научатся планировать бюджет, критически мыслить, оценивать риски и принимать непростые решения. Участники смогут попробовать себя в роли предпринимателей – школьники научатся анализировать данные, прогнозировать спрос и управлять ресурсами в собственном проекте с целью максимизации прибыли.

«Наша статистика показывает, что половина малых компаний закрывается в первые два года. Повышение финансовой грамотности может снизить эти риски и повысить выживаемость бизнеса. В 2024 году число ИП и самозанятых до 25 лет выросло до 2,7 миллиона человек. Сейчас часть подростков задумывается о запуске своего дела. Такие проекты, как олимпиада, помогают школьникам приобрести необходимые навыки, полезные как в повседневной жизни, так и в предпринимательстве. В прошлом году в ней приняли участие более 2,3 млн школьников», – отмечает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

При этом задания будут адаптированы для всех возрастных групп: ученики младших классов познакомятся с базовыми понятиями и принципами финансовой грамотности, а старшеклассники смогут развить навыки стратегического управления и прогнозирования.

«Олимпиада Учи.ру проходит уже пятый год и с каждым разом число ее участников растет. Задания олимпиады актуальны и позволяют ребятам погрузиться в реальный мир финансов. Финансовая грамотность и финансовая культуры – это то, что нужно формировать с самого детства. И такие просветительские мероприятия помогают нам поддерживать и развивать этот интерес в детях, помогать им формировать полезные привычки и навыки безопасной работы с финансовыми продуктами и сервисами», – отмечает директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Светлана Гашкина.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от Учи.ру. В зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом, учителя — благодарственные письма.