Пригородные поезда сообщением «Красный Узел – Зубова Поляна – Красный Узел» перевезли уже более 10 тысяч пассажиров

Такие данные приводит Башкортостанская пригородная пассажирская компания. В свой первый рейс электропоезд в 4-х вагонном исполнении отправился 28 декабря прошлого года со станции Зубова Поляна.

Отличительной чертой состава является наличие выдвижной ступени, позволяющей осуществлять более комфортную посадку пассажиров на низких платформах. Кроме того, поезд оснащен самыми современными технологиями: системами видеонаблюдения и кондиционирования, подъемниками для посадки и высадки маломобильных пассажиров, шумоизоляцией, комфортными креслами, креплениями для велосипедов и USB-розетками.

В настоящее время электропоезда курсируют по следующему графику:

- №7205 Красный Узел (отпр. 17.13) – Зубова Поляна (приб. 21.13) периодичность курсирования по пятницам, субботам и воскресеньям;

- № 7206 Зубова Поляна (отпр. 06.47) – Красный Узел (приб. 10.43) периодичность курсирования по субботам, воскресеньям, понедельникам.

На маршруте действуют все федеральные льготы и скидки для учащихся – студентов (дневных высших и средних специальных заведений) и школьников (включая обучающихся в школах-интернатах и других приравненных к ним учебных заведениях).