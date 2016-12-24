Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Степанович Корнилаев из Саранска – Почетный гражданин Республики Мордовия

Глава Мордовии Артём Здунов 12 марта приехал к ветерану Великой Отечественной войны Григорию Степановичу Корнилаеву, проживающему в Саранске. В рамках празднования 80-летия Великой Победы ему присвоено звание «Почетный гражданин Республики Мордовия». Кроме того, Глава Мордовии вручил ветерану юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –1945 годов». Также Григория Степановича поздравил министр внутренних дел по Республике Мордовия Юрий Поляков.

Ветеран рассказал, что когда началась война, ему было 15 лет – он учился в восьмом классе, подрабатывал трактористом в колхозе. После окончания девятого класса юноша отправился в военкомат с просьбой направить его в авиационные войска – стать летчиком было его мечтой с детства.

Григория Степановича направили в 3-е военно-морское авиационное училище, которое находилось на территории Мордовии. После окончания учебы в 1944 году Григорий Корнилаев отправился в в 23 Краснознаменный штурмовой Николаевский авиаполк Черноморского флота. Активно участвовал в сражениях в период боевых действий на Черном море, освобождении Одессы и Николаева. В 1945 году был направлен на Дальневосточный фронт под командование нашего земляка генерала Максима Алексеевича Пуркаева. «День Победы встретил на Дальнем Востоке. Это была большая радость, но нам еще предстояли сражения с армией Японии», - поделился участник ВОВ.

Ветеран награжден медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», «За боевые заслуги» и орденом Великой Отечественной войны I степени.

«Служба была непростой, летчики испытывали мощнейшие перегрузы. Но я делал все для своей Родины, для своего народа!» - отметил Григорий Корнилаев.

Вернувшись с войны, ветеран работал вторым секретарем райкома партии в Рузаевском районе. С 1957 года служил в МВД. На пенсию вышел в звании полковника. Долгие годы занимался общественной работой, возглавлял совет ветеранов МВД. За время службы удостоен множества медалей и наград.

Самой почетной и значимой для себя Григорий Степанович считает медаль А. И. Покрышкина, которая присуждается за личный вклад в военно-патриотическое воспитание, развитие авиации и космонавтики.

Григорий Степанович поблагодарил руководство МВД по РМ за постоянное внимание и помощь в любых вопросах.

Несмотря на преклонный возраст, ветеран пристально следит за новостями, ходом специальной военной операции и международной обстановкой. Его также очень волнует проблема телефонного мошенничества.

Артём Здунов поблагодарил Григория Степановича за вклад в победу над фашизмом, за самоотверженное служение Отечеству.

«Очень приятно познакомиться с вами лично, Артём Алексеевич. Доброго здоровья вам! Успехи в вашей работе очевидны, но желаю их приумножать! – сказал Григорий Корнилаев. – А современной молодежи желаю бороться и делать все на благо любимой Родины!»