Главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин пообщался со студентами на площадке Дома Знаний

11 марта в Саранске на площадке Дома Знаний прошла встреча главного федерального инспектора по Республике Мордовия Анатолия Гулина со студентами Мордовского государственного педагогического университета им. М. Е. Евсевьева.

«Патриот — это человек, который знает историю, ценит культуру своей Родины и готов вносить свой вклад в ее развитие. Важно, чтобы каждый из вас ощущал личную ответственность за будущее России», — отметил Анатолий Гулин.

Примером настоящих патриотов он назвал участников СВО, готовых жертвовать собой ради страны.

Главный федеральный инспектор по Республике Мордовия также акцентировал внимание на ключевой роли педагогов в формировании мировоззрения молодежи. От профессионализма будущих учителей зависит, какими вырастут новые поколения россиян.

«Учитель — это проводник не только знаний, но и нравственных ориентиров. Любовь к Родине и семье — одни из основных ценностей, которые педагог должен прививать детям. Важно, чтобы дети через ваши уроки научились отличать добро от зла, гордиться историей и верить в свои силы. Задача каждого педагога – воспитать патриота», — подчеркнул главный федеральный инспектор.

Диалог, посвященный патриотическому воспитанию, превратился в живой разговор о ценностях, истории и личной ответственности каждого за будущее страны. Студенты задавали вопросы об истории, гордости за страну, необходимости введения предмета «патриотическое воспитание» в школах и многом другом.

Студентка второго курса факультета истории и права Марина Пьянзина поделилась своим мнением: «Такие встречи вдохновляют! Когда представители власти говорят с нами на равных, это разрушает стереотипы. Здорово, что в вузе есть площадка Российского общества «Знание». Она дает возможность услышать важные мысли от известных в регионе людей».