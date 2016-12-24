Влияйте на будущее России: эксперты из Республики Мордовия нужны для оценок лучших инициатив

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Стартовал прием заявок на участие в качестве эксперта во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия», который входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Жители Республики Мордовия, обладающие опытом в различных сферах – от науки и образования до бизнеса и культуры, – могут присоединиться к экспертной команде. Заявки принимаются до 22 апреля 2025 года.
Конкурс «Моя страна – моя Россия» уже более двадцати лет собирает социально значимые инициативы со всей страны. Эксперты оценивают проекты, направленные на развитие регионов, помогая выбрать самые яркие идеи, которые могут улучшить жизнь в городах и селах, укрепить инфраструктуру и создать новые возможности для жителей России.
Стать экспертом может каждый, кто обладает знаниями в одной из тематических номинаций конкурса или в области социального проектирования, педагогики и работы с молодежью. Важно разделять ценности конкурса и быть готовым вдохновлять других своим примером.
В прошлом году 39 жителей Республики Мордовия уже стали экспертами конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для них это была не только возможность оценивать проекты, но и шанс учиться у коллег, находить вдохновение в идеях участников и расти профессионально.
В 2025 году экспертам предстоит оценивать проекты в 14 номинациях. Среди самых популярных в прошлом году были «Моя педагогическая инициатива», «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» и «Моя гордость. Моя малая Родина».
Как стать экспертом?
Для тех, кто готов присоединиться к экспертной команде, путь включает несколько этапов:
Шестой год экспертный совет конкурса возглавляет председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Экспертами и координаторами по номинациям ежегодно выступают академики Российской академии образования.
«Эксперты конкурса «Моя страна – моя Россия» – это члены уникального сообщества, где встречаются как опытные профессионалы, стоявшие у истоков и формировавшие традиции конкурса, так и молодые специалисты, приносящие свежие идеи. Все они не только оценивают проекты, но и разрабатывают критерии, консультируют участников. В прошлом году рекордное число специалистов – 2970 человек из всех регионов – выразили готовность включиться в эту работу. Благодаря их усилиям, тщательно оценившим более 55 000 проектов со всех уголков России, 72 инициативы были признаны лучшими. Попасть в это сообщество – значит получить доступ к уникальным возможностям: влиять на будущее страны, поддерживать талантливые инициативы и видеть, как твоя работа меняет жизнь в регионах. Уверен, что в новом сезоне мы сохраним высокий уровень доверия к конкурсу и продолжим поддерживать инициативы, способствующие позитивным изменениям», – рассказал руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков.
Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Конкурс проходит при поддержке Фонда президентских грантов, и участие в нем доступно для жителей всех регионов России. Стать участником или экспертом могут жители как больших, так и малых городов и сел. Подробности и регистрация — на официальном сайте проекта: moyastrana.ru.
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