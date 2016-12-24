В Саранске иностранных студентов проверили на соблюдение иммиграционных правил

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В Саранске сотрудники УВМ регионального МВД совместно с оперативниками уголовного розыска провели рейды с целью выявления нарушений миграционного законодательства. Полицейские проверили почти 50 иностранных студентов, проживающих в общежитии МГУ им. Н.П. Огарева.
По информации МВД по РМ, в результате рейдового мероприятия правоохранители выявили двух иностранных студенток, одна из которых гражданка Таджикистана, вторая – Туркменистана, уклонившихся от прохождения медицинского освидетельствования. На девушек были составлены административные протоколы за нарушение иммиграционных правил проживания на территории России. Каждая из них получила административный штраф в размере 2 тысячи рублей.
Также полицейские в очередной раз проинформировали иностранных студентов о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Российской Федерации, недопустимости участия в экстремистских движениях и сообществах, а также рассказали об ответственности за несоблюдение миграционного законодательства РФ.
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