В Саранске иностранных студентов проверили на соблюдение иммиграционных правил

В Саранске сотрудники УВМ регионального МВД совместно с оперативниками уголовного розыска провели рейды с целью выявления нарушений миграционного законодательства. Полицейские проверили почти 50 иностранных студентов, проживающих в общежитии МГУ им. Н.П. Огарева.

По информации МВД по РМ, в результате рейдового мероприятия правоохранители выявили двух иностранных студенток, одна из которых гражданка Таджикистана, вторая – Туркменистана, уклонившихся от прохождения медицинского освидетельствования. На девушек были составлены административные протоколы за нарушение иммиграционных правил проживания на территории России. Каждая из них получила административный штраф в размере 2 тысячи рублей.

Также полицейские в очередной раз проинформировали иностранных студентов о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Российской Федерации, недопустимости участия в экстремистских движениях и сообществах, а также рассказали об ответственности за несоблюдение миграционного законодательства РФ.