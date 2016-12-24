Успей реализовать свою идею: прием заявок на конкурс для родительских комитетов продлен до 21 марта

Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ ведет прием заявок на второй сезон конкурса инициатив родительских сообществ. Заявочная кампания продлится на сайте Знание.Родители до 12:00 21 марта 2025 года.

На данный момент школы из 89 регионов страны уже подали свои проекты по развитию воспитательного пространства в школах на конкурс. Напомним, что по итогам первого конкурса свои проекты по развитию воспитательного пространства подали 5003 школы. Победителями стали 200 родительских комитетов из 78 регионов страны, они получили порядка 160 миллионов рублей на реализацию своих инициатив. В 2025 году у участников второго сезона еще больше шансов на победу, планируется наградить в 4 раза больше родительских комитетов, на реализацию их инициатив выделят порядка 700 миллионов рублей.

Прием заявок продлен до 21 марта 2025 года. Повысить шансы на успех в конкурсе родительским комитетам поможет новый онлайн-курс на платформе Знание.Академия — «Родительская инициатива: учимся создавать проекты». Он состоит из трех разделов общей продолжительностью 5 часов. Курс позволит родителям создать конкурентоспособный проект: корректно формулировать цели и ожидаемые результаты, сформировать смету расходов, распределить ключевые роли в команде и привлечь ресурсы.

В новом сезоне конкурса сохраняются тематические направления, в рамках которых родительским комитетам предстоит разработать проекты, а именно: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание. На этапе оценки заявки рассмотрят региональные родительские комитеты, а также федеральные эксперты. В 2025 году победителями конкурса смогут стать порядка 800 школ, для них предусмотрено три категории призового фонда: до 500 тыс, до 1 млн и до 2 млн рублей. Победителей объявят на заседании Всероссийского родительского комитета в мае этого года.

Напомним, что конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. На нем Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко заявил, что Президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 миллиард рублей.