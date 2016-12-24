В Мордовии 19-летний парень без водительских прав едва не угробил в ДТП пассажирку своей иномарки

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 10 марта в Торбеевском районе около трех часов дня на 5 км автодороги «п. Торбеево — с. Виндрей» 19-летний парень, не имеющий водительских прав, за рулем автомашины «БМВ 318» не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 17-летняя пассажирка иномарки с различными травмами была госпитализирована в Зубово-Полянскую ЦРБ.

По данным Госавтоинспекции, виновник дорожной аварии находился в трезвом состоянии. На него составили несколько протоколов по различным статьям КоАП РФ.

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