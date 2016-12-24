123 социальных проекта финалистов Национальной премии «Наш вклад» доступны жителям Мордовии

123 социальные инициативы, реализованные в Республике Мордовия, вышли в финал Национальной премии «Наш вклад». Это первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. Всем финалистам присваивается статус «Партнер национальных проектов России».

7 марта в Координационном центре Правительства Российской Федерации при участии заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака, представителей федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад». Результаты опубликованы на сайте нашвклад.рф и на ресурсах ИД «Коммерсантъ».

Всего на участие в Премии поступило 759 заявок, представленных 89 регионами страны. В финал вышли 550 проектов от 252 организаций.

35,3% финалистов Премии представляют крупный бизнес, 31% – некоммерческий сектор, 19,4% – госкорпорации и госкомпании, 10,3% – малый бизнес и 4% – средний бизнес. 74% проектов имеют федеральный масштаб, 26% – региональный.

С 2021 года количество организаций-участников и проектов-финалистов Национальной премии «Наш вклад» увеличилось более чем в 3,5 раза.

Традиционно наиболее популярными для реализации социальных инициатив становятся нацпроекты: «Образование», «Демография», «Экология».

При этом результаты текущего сезона Премии показали растущий интерес предпринимателей и некоммерческого сектора к социальной деятельности в таких сферах как наука, здравоохранение, культура, туризм и благоустройство городской среды.

Молодежь и дети: цифровое образование и карьерные возможности

Государство активно инвестирует в поддержку молодежи и формирование кадрового резерва для динамично развивающихся технологического сектора. Бизнес и НКО со своей стороны поддерживают эти меры, реализуя социальные проекты, ориентированные на помощь школьникам в повышении цифровой грамотности и раскрытии интеллектуального потенциала.

Так, в республике в школах проходит «Урок цифры» – всероссийский образовательный проект, организованный АНО «Цифровая экономика» для развития цифровых компетенций школьников. В рамках занятий ученики узнают, как устроены магазины приложений, какие алгоритмы работают в мессенджерах, и как искусственный интеллект применяется в медицине, строительстве и других сферах. Проект реализуется в сотрудничестве с ведущими ИТ-компаниями страны, чтобы дети не только получили актуальные знания, но и потренировались в решении практических кейсов. Такие инициативы помогают молодым людям осознанно выбирать профессиональный путь и формируют поколение, готовое к вызовам цифровой экономики.

В Мордовии «Уроки цифры» уже прошли в Саранске, Рузаевке, школах Зубово-Полянского и других районов. Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России. За 2023–2024 учебный год в Мордовии было проведено 27 открытых уроков с участием представителей Минцифры республики и специалистов в сфере ИT.

Еще одна важная инициатива – «Я в Агро», проект АО «Россельхозбанк», который помогает студентам аграрных колледжей и вузов найти стажировки, повысить квалификацию и построить карьеру в сельском хозяйстве – на платформе доступны сотни профильных вакансий в Мордовии. Платформа также поддерживает образовательные учреждения, помогая им привлекать новых абитуриентов и удерживать студентов старших курсов в сфере АПК. В проекте уже зарегистрированы ведущие аграрные вузы России, что делает его эффективным инструментом для развития кадрового потенциала сельскохозяйственной отрасли.

Продолжительная активная жизнь: здоровье и забота о близких

В Мордовии продолжается масштабное обновление поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

Свой вклад в повышение доступности базовой диагностики вносит и «Уголок здоровья в сельских почтовых отделениях», реализуемый АО «Почта России». В почтовых отделениях сельских районов Республики жители могут бесплатно воспользоваться тонометрами, пульсоксиметрами и бесконтактными термометрами. «Уголки здоровья» уже появились в селах Зубово-Полянского, Ардатовского, Лямбирского, Ковылкинского и других районов, и число их растет. За год в 78 регионах страны, где реализуется программа, посетители воспользовались медицинскими приборами более 130 тыс. раз.