Юный хоккеист из Мордовии стал лучшим снайпером Всероссийских соревнований в дивизионе «Волжский»

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В Республике Башкортостан прошли финальные игры по хоккею в дивизионе «Волжский» Всероссийских соревнований «Золотая Шайба» среди команд юношей 10-11 лет
Как сообщает Минспорт РМ, по итогам сыгранных матчей команда «Инсар-Сармич» заняла 8 место, расположившись в середине турнирной таблицы. При этом Сергей Царёв из Инсарского района стал лучшим снайпером соревнований юных хоккеистов с 12-ю заброшенными шайбами.
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