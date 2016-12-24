Юный хоккеист из Мордовии стал лучшим снайпером Всероссийских соревнований в дивизионе «Волжский»

В Республике Башкортостан прошли финальные игры по хоккею в дивизионе «Волжский» Всероссийских соревнований «Золотая Шайба» среди команд юношей 10-11 лет

Как сообщает Минспорт РМ, по итогам сыгранных матчей команда «Инсар-Сармич» заняла 8 место, расположившись в середине турнирной таблицы. При этом Сергей Царёв из Инсарского района стал лучшим снайпером соревнований юных хоккеистов с 12-ю заброшенными шайбами.