В Мордовии 18-летний студент техникума перечислил мошенникам 1,4 миллиона рублей

В Краснослободском районе учащийся техникума пополнил список жертв дистанционного мошенничества. 18-летний парень попался на известную уловку с продлением договора на СИМ-карту и последующим перечислением денежных средств на «резервные депозиты».

По информации МВД по РМ, в полиции потерпевший рассказал, что ему позвонил некий сотрудник компании сотовой связи и сообщил, что у СИМ-карты жителя Мордовии истекает срок действия. Для пролонгации договора он рекомендовал ему подтвердить свои учетные данные, для чего следовало назвать код из поступившего смс-сообщения и далее продиктовать комбинацию из шести цифр.

Получив с помощью проверочных кодов доступ к личным данным студента, аферисты под видом сотрудников банка и портала Госуслуг стали запугивать его угрозами потери сбережений. Пострадать должны были и банковские счета родителей. Дескать, злоумышленники получили к ним доступ и могут оформить кредиты для финансирования терроризма. При этом, сам молодой человек станет пособником и подвергнется уголовному преследованию.

Под воздействием такой удручающей перспективы учащийся техникума по указанию мошенников оформил в банках кредиты и перечислил полученные деньги на «резервные депозиты». Об этих финансовых операциях он никому не говорил, так как ему приказали соблюдать конфиденциальность.

Распрощавшись с суммой в 1 миллион 410 тысяч рублей молодой человек через некоторое время понял, что угодил в ловушку аферистов и рассказал о случившемся родителям.

В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.