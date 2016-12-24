Мордовский краеведческий музей передал реликвии для новой экспозиции к 80-летию Победы в Музее Победы

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина примет участие в создании масштабной экспозиции «Путь к Победе», которая откроется в преддверии 9 Мая в московском Музее Победы. Новая грандиозная экспозиция, посвященная воинскому подвигу солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны, будет размещена на площади почти 4,5 тысячи кв. метров. В экспозиции представят фронтовую летопись в судьбах красноармейцев. Проект создается при поддержке Департамента культуры г. Москвы.

«Впервые к осуществлению выставочного проекта привлечены музеи из десятков регионов нашей страны. Они примут участие в создании интерактивного комплекса «Реликвии Победы», который станет уникальной частью экспозиции и будет реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Здесь покажут более 160 экспонатов, рассказывающих о биографиях и подвигах героев Великой Отечественной войны», - рассказали в Музее Победы.

К участию в создании экспозиции присоединился и Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И. Д. Воронина - партнер Музея Победы в рамках международного проекта «Территория Победы». Из фондов культурного учреждения в интерактивный комплекс «Реликвии Победы» передали предметы Ивана Шабанова, уроженца Мордовии, командира партизанского отряда им. И. В. Сталина.

С первых дней Великой Отечественной войны Иван Шабанов воевал в составе 147-й стрелковой дивизии на Западном фронте. В сентябре 1941 года был контужен и в тяжелом состоянии попал в плен, а затем в концлагерь Бухенвальд. После побега из концлагеря на территории Франции создал партизанский отряд из бывших узников, вскоре к нему примкнули бойцы французского движения Сопротивления.

К марту 1943 года отряд Ивана Шабанова насчитывал уже более 150 человек, в нем была организована разведка, благодаря которой стало известно об увеличении количества немецкой техники в районах, где предполагалась высадка союзников. Отряд Шабанова успешно проводил диверсии на железной дороге, срывая планы противника. В 1944 году, после освобождения Северной Франции, в городе Аррас состоялся парад партизанских отрядов, который открывали 250 бойцов партизанского отряда имени И. В. Сталина под командованием Ивана Шабанова. Для экспозиции музей передал ранец и фотоаппарат производства США - эти предметы были подарены Шабанову французскими бойцами партизанского отряда.

Всего подлинные раритеты из своих фондов передадут около 70 столичных, региональных, школьных музеев России и Республики Беларусь, а также частные коллекционеры.