Недостроенный дом и фиктивная работа стали основой уголовного дела о хищении 1 миллиона рублей

В Мордовии 44-летний житель г. Ковылкино выслушал приговор суда за мошенничество при получении выплат. Преступная деятельность фигуранта была пресечена в октябре прошлого года сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ.

Следствие установило, что в 2017 году мужчина похитил более 1 миллиона рублей, выплаченных ему как молодому специалисту на строительство жилого дома в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой программы.

Для получения денег он фиктивно трудоустроился в качестве скотника на одном из сельскохозяйственных предприятий и вместе с семьей зарегистрировался у родственника в сельской местности, где проживать не планировал.

В последующем ему была предоставлена социальная выплата в размере более 1,1 млн рублей на строительство жилья в сельской местности. Несмотря на то, что дом он не достроил и строение жилым не являлось, мужчина предоставил отчетные документы о введении дома в эксплуатацию, а похищенную федеральную выплату потратил по своему усмотрению.

По информации Следственного комитета по РМ, свою вину обвиняемый признал, частично возместил причиненный ущерб на сумму более 500 тысяч рублей. Кроме того наложен арест на принадлежащий ему легковой автомобиль, стоимостью 600 тысяч рублей.

По приговору суда мнимый скотник получил 2 года лишения свободы условно.