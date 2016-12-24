В Саранске ремонтируют территорию у мемориала воинам Мордовии, павшим в годы Великой Отечественной войны

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По информации городской Администрации, работы выполняет подрядная организация ООО «СитиСтрой».

В настоящее время ведется разборка покрытия площади из плит. Планируется устройство бетонного основания, монтаж бетонных бортовых камней, укладка тротуарных плит.

Отмечается, что работы будут завершены к концу апреля.

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