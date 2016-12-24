В Мордовии планируют реализовать проект по выпуску лекарственных препаратов для лечения сложных заболеваний

Глава Мордовии Артём Здунов 7 марта провел рабочую встречу с генеральным директором Национального научного центра фармаконадзора, заведующим кафедрой фармации и медицинской химии Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктором фармацевтических наук Анатолием Крашенинниковым. Обсуждалась реализация нового проекта в сфере фармацевтики.

Напомним, что в 2022 году на базе Республиканской клинической больницы №5 был открыт Национальный научный центр исследований и фармаконадзора. Он реализует программу разработки и исследования новых лекарственных препаратов. Также в текущем году в Мордовии в рамках программы «Приоритет-2030» на базе МГУ им. Н.П. Огарева заработал Федеральный центр развития биотехнологий и медицины.

Как отметил Анатолий Крашенинников, в рамках нового проекта планируется проработать и организовать аптечное производство лекарственных препаратов для лечения сложных заболеваний, в том числе орфанных (редких). Проект даст возможность существенного улучшить качество и доступность этой категории лекарственных препаратов не только для населения республики, но и всей страны. Кроме того, локальное производство позволит удешевить стоимость продукта, что снизит нагрузку на бюджет региональной системы здравоохранения.

Артём Здунов поддержал предложение, отметив, что в республике есть все институты для успешной реализации этого проекта, работает фармацевтический кластер.

Проект будет запущен в работу совместно со стратегическими индустриальными партнерами – ГК «Промомед» («Биохимик») и МГУ им. Н.П. Огарева.