Народный фронт в Мордовии ведет сбор гироскутеров для отправки бойцам на передовую

Народный фронт в Мордовии ведет сбор гироскутеров для отправки бойцам в мастерские для преобразования в высокотехнологичные роботизированные тележки. Эти устройства позволяют выполнить боевые задачи по доставке грузов и помогают сберечь жизни нашим ребятам на передовой.

Тележки собираются на основе гироскутеров с установкой двигателей и систем навигации для дистанционного уроавления. В прошлую отправку гуманитарных грузов из Мордовии бойцам было передано 10 гироскутеров, которые нашли свое применение при создании роботизированных тележек.

Помочь нашим ребятам на фронте также можно, перечислив любую посильную сумму в фонд «Всё для Победы!» по ссылке: https://pobeda.onf.ru/requirements/mordoviya.