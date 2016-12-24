Народный фронт в Мордовии ведет сбор гироскутеров для отправки бойцам на передовую

Репортер

Народный фронт в Мордовии ведет сбор гироскутеров для отправки бойцам в мастерские для преобразования в высокотехнологичные роботизированные тележки. Эти устройства позволяют выполнить боевые задачи по доставке грузов и помогают сберечь жизни нашим ребятам на передовой.

Тележки собираются на основе гироскутеров с установкой двигателей и систем навигации для дистанционного уроавления. В прошлую отправку гуманитарных грузов из Мордовии  бойцам было передано 10 гироскутеров, которые нашли свое применение при создании роботизированных тележек.

Помочь нашим ребятам на фронте также можно, перечислив любую посильную сумму в фонд «Всё для Победы!» по ссылке: https://pobeda.onf.ru/requirements/mordoviya.

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