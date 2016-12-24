Глава Мордовии и руководство Института развития интернета обсудили перспективы создания в республике кластера видеоигр

Глава республики Артём Здунов провел в Москве рабочую встречу с генеральным директором Института развития интернета (ИРИ) Алексеем Гореславским. Обсуждались промежуточные итоги участия региональных видеоигровых компаний в конкурсах ИРИ и перспективы создания в Мордовии кластера видеоигр.

Было отмечено, что важность развития видеоигровой индустрии и государственной поддержки отечественных разработчиков видеоигр подчеркнул Президент РФ Владимир Путин. Сейчас игры занимают прочную позицию среди медиа-развлечений, входя в топ-4 онлайн-активностей (по данным Mediascope), уступая лишь видеосервисам, соцсетям и мессенджерам.

Институт развития интернета в рамках поддержки игровой индустрии на федеральном уровне ежегодно проводит конкурс на создание национального контента, где есть, в том числе направление «Программные продукты». Всего с 2022 под 2024 годы организацией была поддержана 31 игра с общим бюджетом 3 млрд рублей.

В 2024 году одна из мордовских компаний получила поддержку ИРИ и начала разработку многопользовательской онлайн-игры. На текущий момент уже создано 38 рабочих мест, а до конца текущего года это число увеличится еще на 50 сотрудников. Было отмечено, что многие специалисты трудоустроились в мордовскую компанию из других субъектов страны, а также Республики Беларусь, стран дальнего Зарубежья.

Напомним, что задача по привлечению новых игроков и формированию перечня мер поддержки релоцируемых и создаваемых в республике компаний ставилась Главой Мордовии перед региональным Правительством в ежегодном послании.

В ходе встречи речь также шла о дальнейших перспективах развития проекта, возможностях расширения сотрудничества между Институтом Развития Интернет и республиканскими компаниями.