Более 19 тысяч школьников Мордовии прошли Всероссийскую онлайн-олимпиаду по окружающему миру и экологии

3 марта на образовательной платформе Учи.ру завершилась олимпиада по окружающему миру и экологии. Ее участниками стали более 1,7 млн школьников с 1 по 11 классы из 89 регионов страны – это почти на 100 тыс. ребят больше, чем годом ранее. Ученики из Мордовии также приняли в олимпиаде активное участие. Более 19 тыс. школьников республики проверили свои знания по этим предметам.

В поддержку олимпиады волонтеры Движения «Экосистема» провели более 170 экологических уроков в разных регионах страны. На них школьников познакомили с мерами и возможностями нацпроекта «Экологическое благополучие», рассказали о сохранении лесов и оздоровлении водоемов, а также о сортировке отходов. Открытые уроки помогли ребятам подготовиться к прохождению олимпиады.

Лучше всего школьники справились с заданием «Продукты дома», где предлагается разобраться в условиях хранения продуктов. Его успешно решили 68% прошедших олимпиаду. Сложнее для школьников оказался блок «В чем причина?», связанный с влиянием человека на окружающую среду.

Все участники соревнования получили сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результатов, а учителя – благодарственные письма. По окончании олимпиады учащиеся начальных классов смогут закрепить полученные знания на тематических уроках, которые учителя могут провести с помощью готовых сценариев из сервиса Учи.ру «Подготовка к уроку».

Организаторами экопросветительской инициативы выступили АНО «Национальные приоритеты» совместно с образовательной платформой Учи.ру. Олимпиада проходила при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Партнеры олимпиады – Всероссийское экологическое движение «Экосистема», Агентство стратегических инициатив и Авито.