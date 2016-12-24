Герои «Цифрового ликбеза» расскажут школьникам Мордовии о киберугрозах в популярных играх и мессенджерах

В школах Мордовии пройдут открытые уроки в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез». В новом сезоне «Лаборатория Касперского» подготовила видеоролики об актуальных киберугрозах.

Первый видеоролик раскрывает тему онлайн-груминга, когда в доверие к ребенку пытается втереться взрослый человек для дальнейшей реализации неправомерных действий в его отношении. Второй ролик рассказывает о том, как мошенники, используя популярные кликер-игры, пытаются завладеть личными данными детей и деньгами их родителей. Обучающие видеоролики и методические материалы к ним доступны на сайте цифровойликбез.рф.

Сюжеты предназначены для возрастной категории 6+ и рекомендованы для просмотра с родителями или учителями. Ролики дополнены методическими материалами для педагогов, что дает возможность эффективно интегрировать их в учебный процесс и использовать на уроках ОБЖ, информатики, во внеурочной деятельности, а также на родительских собраниях.

Проект реализуется совместно с АНО «Цифровая экономика» при участии Минпросвещения России и Минцифры России в поддержку реализации национального проекта «Экономика данных» и партийного проекта «Цифровая Россия».