В Саранске пожилой автомобилист выслушал приговор суда за сбитого на «Гранте» скутериста

Пролетарский районный суд Саранска рассмотрел уголовное дело в отношении 63-летнего жителя республики по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным следствия, 25 сентября прошлого года около 9 часов утра на дороге по ул. Титова 63-летний фигурант за рулем автомашины «Лада Гранта» при повороте налево не занял соответствующее крайнее левое положение на проезжей части дороги и совершил столкновение c электроскутером «ALRENDO TS ВRAVO» под управлением 49-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель электроскутера с различными травмами был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4, ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства.

Приговором суда пожилому мужчине было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на тот же срок.

Приговор в законную силу не вступил.