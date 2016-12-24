Состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина

В Москве 6 марта Глава Мордовии Артём Здунов встретился с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Обсуждались итоги реализации республиканских мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также планы работы по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» - модернизация коммунальных сетей, строительство в ближайшие три года объектов образования и здравоохранения.

За первый месяц этого года, по данным Росстата, в республике введено 22,5 тыс. кв. метров жилья. По итогам прошлого года регион перевыполнил федеральный план по вводу жилплощади – это важный шаг по улучшению жилищных условий для тысяч семей.

Существенно повысить качество транспортной доступности и создать новые рабочие места помогла реализация госпрограммы «Стимул». В республике завершено строительство пяти автомобильных дорог и двух объектов коммунальной инфраструктуры.

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году в Мордовии благоустроили 11 общественных пространств и семь дворовых территорий. Это особенно важно для повышения качества жизни жителей.

Республика также активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 года из 14 победивших проектов в Мордовии уже реализовано 10. Созданы пешеходные зоны, реконструированы набережные и развиваются культурные пространства. Все это делает города республики более привлекательными для жителей и туристов.

Мордовия ведет активную работу по переселению граждан из аварийного жилья - с 2019 года расселено 87 тыс. кв. метров жилья. Республика успешно и с опережением сроков завершила программу по расселению аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.