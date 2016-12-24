Глава Мордовии побывал в старошайговской детской школе искусств им. Г. И. Сураева-Королёва

В Старом Шайгове 5 марта Артём Здунов осмотрел Детскую школу искусств им. Г. И. Сураева-Королёва. В 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» здесь был проведен капитальный ремонт здания, закуплены музыкальные инструменты, звуковое оборудование и учебные материалы. В общей сложности на эти цели было направлено более 15 млн рулей.



Директор Лидия Сергутова отметила, что школа - неотъемлемая часть культурной жизни района, здесь бережно хранят и развивают традиции российской и мордовской культуры с самого момента ее создания - с 1961 года. В 2011 году школе искусств присвоено имя уроженца с. Кулдым Старошайговского района, мордовского композитора, педагога Георгия Ивановича Сураева-Королёва.



Главе Мордовии рассказали, что сейчас в школе искусств обучаются 140 детей по музыкальному, художественному, декоративно-прикладному и хореографическому направлениям.



Было отмечено, что за 50 лет своего существования ДШИ выпустила более тысячи выпускников. Сейчас восемь преподавателей школы — это ее выпускники.



Артём Здунов осмотрел актовый зал, оркестровый класс и класс декоративно-прикладного искусства. Благодаря новым инструментам преподавание вышло на более высокий уровень, а педагоги горят своей работой. Каждое юное дарование - участник того или иного коллектива. Они активно участвуют в концертной жизни школы, села, района и республики, неоднократно становились лауреатами конкурсов разных уровней как в Мордовии, так и за ее пределами.



Руководитель региона пожелал школе творческих успехов и талантливых учеников.