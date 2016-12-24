В Мордовии бывшая руководитель отдела оптовых продаж птицефабрики подозревается в получении коммерческого подкупа на 800 тысяч рублей

Оперативники УЭБиПК МВД по РМ установили, что 43-летняя начальница на своей должности получила от представителя двух компаний незаконное денежное вознаграждение за лоббирование их интересов в виде беспрепятственной реализации мясной продукции и ее своевременной отгрузки.

Таким образом, в период с ноября 2018-го по декабрь 2021 года на сторонние банковские счета женщине было перечислено 813 тысяч 418 рублей. Денежные средства она потратила на личные нужды.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». В отношении лица, дававшего подкуп, возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.