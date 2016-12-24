Отделение Социального фонда по Мордовии передало бойцам на передовую автономные дизельные обогреватели и спецрации

Отделение Социального фонда по Мордовии направило очередную партию помощи участникам специальной военной операции. Четыре автономных дизельных обогревателя и восемь спецраций, приобретенные работниками отделения, были переданы в пункт приема гуманитарной помощи волонтеров группы «Мордовия СВОих НЕ бросает» и уже доставлены на передовую.

«Рации с особой системой шифрования позволяют нашим ребятам слышать друг друга на значительном расстоянии, создают ясную и непрерывную связь, что особенно важно в боевых условиях, где любая задержка может стоить жизни. Автономные дизельные обогреватели в условиях непогоды обеспечат бойцов теплом. Мы и дальше будем поддерживать ребят, сколько это будет необходимо», — отметил управляющий отделением Социального фонда по Мордовии Владимир Василькин.