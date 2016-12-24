В Мордовии Россельхознадзор выявил нарушения в магазинах торговых сетей «Светофор» и «Маяк»

По информации ведомства, на основании поступивших от прокуратуры РМ требований в период с 12 по 25 февраля были проведены внеплановые выездные проверки магазинов торговых сетей «Светофор» и «Маяк», расположенных на территории республики.

Отмечается, что в ходе проведения проверок выявлено хранение продукции без ветеринарных сопроводительных документов, с истекшим сроком годности, с нарушением прослеживаемости (в том числе, без информации о производителе, сроках годности и условиях хранения), с нарушением температурных режимов.

При проведении проверок Управлением Россельхознадзора произведен отбор 40 проб пищевой продукции, в том числе: 25 — в торговой сети «Светофор» и 15 – в торговой сети «Маяк».

По результатам проведенных ИЦНМВЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследований в 11 пробах установлены несоответствия по показателям качества и безопасности, в том числе: в 7 пробах молочной продукции обнаружена фальсификация, в 4 пробах мясной продукции – остаточное количество лекарственных препаратов.

В результате проверок изъято из оборота около одной тонны небезопасной продукции для проведения дальнейшей ее утилизации владельцами.

Хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении выявленных нарушений. В отношении юридических лиц, а также виновных должностных лиц принимаются меры привлечения к ответственности в соответствии с КоАП РФ.