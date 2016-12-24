На совещании у Главы Мордовии обсудили развитие особой экономической зоны и индустриального парка

Глава Мордовии Артём Здунов 3 марта провел совещание по вопросам строительства инфраструктуры в рамках реализации программы социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022-2026 годы. Речь шла о развитии особой экономической зоны и создании индустриального парка «Светотехника».

В совещании приняли участие и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, первый вице-премьер Наталья Таркаева, министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин, министр финансов РМ Сергей Тюркин, и.о. министра промышленности, науки и новых технологий РМ Сергей Кулебякин, и.о. генерального директора «УК индустриальными парками Республики Мордовия» Михаил Чупин.

Индустриальный парк «Светотехника» - один из объектов программы социально-экономического развития Республики Мордовия, которая реализуется в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. Парк будет размещаться в северной промышленной зоне Саранска на бывших площадях завода «Лисма».

На сегодняшний день разработана концепция формирования индустриального парка, проведены комплексные инженерные изыскания, подведены инженерные сети, заключены договоры технического присоединения к сетям газоснабжения и водоотведения. С потенциальными резидентами согласованы места расположения распределительных и трансформаторных подстанций. Предварительная протяженность дорог в пределах индустриального парка составит пять километров, инженерных сетей - 29 километров.

Глава Мордовии подчеркнул важность создания индустриального парка и развития особой экономической зоны для привлечения инвесторов. Это новые рабочие места и дополнительные налоги в бюджет республики.