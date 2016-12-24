В России за два дня сервисом по самозапрету на кредиты воспользовались почти два миллиона человек

Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на Госуслугах 1 марта. За первые два дня работы им воспользовались 1,7 млн человек. Средний возраст заявителя — 53 года.

Такие данные приводит Минцифры РФ. Слово «самозапрет» возглавило топ запросов роботу Максу на Госуслугах. Он дал уже 3,4 млн консультаций о добровольном запрете на кредитование.

У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или займ. Проверить, установлен ли самозапрет, можно на Госуслугах.

Снять запрет можно в любой момент с помощью все тех же Госуслуг. Заявление подписывается электронной подписью. Это можно сделать бесплатно в приложении «Госключ».