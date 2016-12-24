В Мордовии водитель грузовика выслушал приговор суда за гибель женщины на сельской дороге

30-летний житель Нижегородской области отвечал в суде за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Осенью прошлого года мужчина за рулем большегруза насмерть сбил женщину на сельской дороге.

По данным следствия, днем 30 октября прошлого года в селе Бабеево Темниковского района фигурант дела при управлении грузовиком «MAN» совершил наезд на 54-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

Увидев переходящую проезжую часть дороги местную жительницу, водитель не принял должных мер к снижению скорости автомобиля, совершил маневр поворота налево и выехал на встречную полосу движения, где под колеса многотонной техники угодила пешеход.

В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. По результатам освидетельствования водитель был трезв.

По информации прокуратуры РМ, с учетом возмещения подсудимым материального и морального вреда, суд приговорил мужчину к наказанию в виде принудительных работ на 1 год 6 месяцев. Также он лишен права управления транспортными средствами на тот же срок.