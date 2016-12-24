Участники театральной студии Республиканского центра дополнительного образования детей посетили Мордовский национальный драмтеатр

В Мордовском государственном национальном драматическом театре состоялся показ спектакля «Молодильные яблоки» и экскурсия по закулисью с актером Александром Батыревым.

Эта уникальная возможность позволила ребятам из театральной студии под руководством Артура Светкина, обучающихся в Республиканском центре дополнительного образования детей, заглянуть за кулисы и познакомиться с тайнами театрального искусства.

Юные театралы смогли увидеть, как создаются костюмы и декорации, как работают световые и звуковые эффекты, создающие атмосферу спектакля. Особое впечатление на гостей произвело оборудование сцены, где ребята увидели, как устроена механика подъема и спуска декораций, а также познакомились с работой осветителей и звукооператоров.

Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Театральное Приволжье».