Участники театральной студии Республиканского центра дополнительного образования детей посетили Мордовский национальный драмтеатр

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В Мордовском государственном национальном драматическом театре состоялся показ спектакля «Молодильные яблоки» и экскурсия по закулисью с актером Александром Батыревым.
Эта уникальная возможность позволила ребятам из театральной студии под руководством Артура Светкина, обучающихся в Республиканском центре дополнительного образования детей, заглянуть за кулисы и познакомиться с тайнами театрального искусства.
Юные театралы смогли увидеть, как создаются костюмы и декорации, как работают световые и звуковые эффекты, создающие атмосферу спектакля. Особое впечатление на гостей произвело оборудование сцены, где ребята увидели, как устроена механика подъема и спуска декораций, а также познакомились с работой осветителей и звукооператоров.
Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Театральное Приволжье».
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