Артём Здунов обсудил с генеральным директором АО «Плайтерра» Сергеем Никоноровым планы по реализации новых проектов

Глава Мордовии Артём Здунов 3 марта провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Плайтерра» Сергеем Никоноровым. Обсуждались вопросы текущей работы предприятия и планы по реализации инвестпроектов. Во встрече принял участие и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.

«Плайтерра» - одно из градообразующих предприятий Зубово-Полянского района, производитель фанеры, древесных топливных гранул, брикетов и пиломатериалов. Около 60% продукции идет на экспорт.

«Я знаю ваше предприятие, посещал его несколько раз. Как идет работа с новыми рынками?» - спросил Глава республики.

Как пояснил Сергей Никоноров, после введения санкций в 2022 году удалось перестроиться на новые рынки сбыта - страны СНГ, Ближнего Востока, Восточной Азии.

Продолжается инвестиционная деятельность, на этот год запланировано расширение производственных мощностей по переработке древесины различных пород, а также выпуск новых видов продукции.

Кроме того, в этом году предприятие планирует запустить новый проект: начать строительство домов из деревянных стеновых панелей.

«Важное для любого производства направление - обеспечение кадрами, - отметил Глава республики. - Кадровый дефицит присутствует, интересен ваш опыт работы с Зубово-Полянским педагогическим колледжем».

«Уже более пяти лет, как мы на базе этой образовательной организации организовали кафедру «Технология деревообработки». Привлекаем студентов на практику, платим им дополнительную стипендию. Это позволяет оставлять кадры в районе. Важно, когда профориентация начинается со школьной скамьи», - сказал Сергей Никоноров.

Также на базе Уметской средней школы действует лесничество «Плайтерра» - одно из лидеров школьных лесничеств республики.

Сейчас на предприятии работают более 750 человек, средняя зарплата в минувшем году составила почти 70 тысяч рублей.